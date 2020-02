Sceny rodem z filmu akcji rozgrywały się w niedzielę w Piotrkowie Trybunalskim. Gdy policja zainteresowała się jadącym fordem, jego kierowca rzucił się do ucieczki. Niedługo później, w miejscowości Rozdrza, spowodował wypadek, który okazał się dla niego śmiertelny.

Policja w Piotrkowie tego samego dnia dostała zgłoszenie o kradzieży osobowego forda. Wskazane auto niedługo później dostrzegł patrol drogówki. Na widok policji kierowca-złodziej raptownie przyspieszył.

Uciekający nie reagował na sygnały świetlne. Raz za razem dokonywał niebezpiecznych manewrów. W trakcie jednego z wyprzedzań zderzył się czołowo z nadjeżdżającym nissanem. Obaj kierowcy trafili do szpitala. Złodziej forda zmarł wskutek odniesionych ran.

Kierującym fordem okazał się 41-letni obywatel Gruzji. Rzeczniczka piotrkowskiej policji przekazała, że właściciel auta znał się ze złodziejem.

Obaj spotkali się na parkingu. Doszło do awantury, siedzącemu za kierownicą właścicielowi zagrożono śmiercią. Jeden z napastników przyłożył mu nóż do szyi... Właściciel forda zachował zimną krew. Oddał złodziejom torbę z dokumentami i pieniędzmi, udało mu się wydostać z pojazdu. Jeden z mężczyzn siadł za kierownicą i ruszył się do ucieczki.

