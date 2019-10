Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Wypadki z udziałem rowerzystów wstrząsnęły dziś Radomskiem. Do tragicznych wydarzeń doszło na przejściu dla pieszych na ul. Przedborskiej. Jak podaje łódzka TVP, kierująca samochodem nie zdołała ominąć na pasach 81-letniego rowerzysty. Próbowała zjechać obok. Ułamek sekundy później doszło do zderzenia. Co gorsza, w auto uderzył również kolejny rowerzysta, prowadzony przez 47-latka.

Jak podał dla TVP Łódź Wojciech Auguścik z KPP w Radomsku, 47-latek zmarł wskutek ran w szpitalu w Radomsku. Starszy z poszkodowanych trafił do lecznicy w Bełchatowie. Niestety, również zmarł kilka godzin później wskutek odniesionych ran.

Kierująca autem była trzeźwa. Szczegółowe okoliczności wypadku bada prokuratura.

RadioZET.pl/TVP Łódź