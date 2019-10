Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Wypadek na krajowej „91” w województwie łódzkim. Z informacji podanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do wypadku doszło na skutek zderzenia busa i samochodu ciężarowego. Do zdarzenia doszło ok. godziny 14. Jak poinformował PAP Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi, zginęły cztery osoby.

Wśród ofiar jest jedna kobieta i trzech mężczyzn. Trwa akcja ratunkowa, rannym udzielana jest pomoc. Służbom nie udało się ustalić, dlaczego doszło do koszmarnego wypadku.

Z nieustalonych przyczyn kierowca busa marki Citroen Jumper, jadącego w kierunku Radomska, zjechał na lewy pas drogi i zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka Fiatem Uno. Podróżowały nim cztery osoby, które poniosły śmierć na miejscu. nadkom. Włodzimierz Czapla, zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji, KPP w Radomsku

Na miejscu pracuje siedem zastępów strażackich i służby medyczne wsparte jednostką Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga jest zablokowana. GDDKiA spodziewa się odblokowania trasy ok. godz. 17.

RadioZET.pl/PAP/GDDKiA