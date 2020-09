Dźgnął nożem swoją dziewczynę. 16-latka jest w śpiączce

23-latetni mężczyzna został zatrzymany, jako podejrzewany o ugodzenie nożem swojej 16-letniej dziewczyny. Nastolatka w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie po przeprowadzonej operacji przebywa w śpiączce. Sprawcy grozi dożywocie.

O prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Zgierzu (woj. łódzkie) sprawie poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Jak wyjaśnił, w sobotę wieczorem przejeżdżający ul. Łowicką w Głownie k. Łodzi świadkowie zauważyli leżącą na chodniku, silnie krwawiącą dziewczynę. 16-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Łodzi, gdzie lekarze przeprowadzili skomplikowaną operację ratującą jej życie. Jak ustalono, rany i obrażenia wewnętrzne zostały spowodowane nożem.

Łódzkie. Dźgnął nożem swoją dziewczynę. 16-latka w śpiączce

- Ustalono, że prawdopodobnym napastnikiem może być 23-letni chłopak pokrzywdzonej. Podjęto szeroko zakrojone działania mające na celu jego zatrzymanie. W miejscu zamieszkania, w jednej z miejscowości w gminie Głowno zabezpieczono zakrwawioną odzież. Odnaleziono także jego prawdopodobnie porzucony samochód – przekazał prok. Kopania. Dodał, że poszukiwany ukrywał się, ale udało się go ująć w niedzielę ok. południa w domu jego wujka, gdzie schował się w piwnicy pod podłogą. Właz do schowka przykryty był chodnikiem.

Mężczyzna prawdopodobnie jeszcze w poniedziałek usłyszy zarzuty, które mają dotyczyć usiłowania zabójstwa, co zagrożone jest karą nawet dożywotniego więzienia. Według wstępnych ustaleń 23-latek miał ugodzić swoją dziewczynę w brzuch po kłótni. W sprawie zatrzymano także 44-letniego wujka podejrzewanego. Może mu zostać przedstawiony zarzut utrudniania postępowania poprzez ukrywanie sprawcy, za co grozi do 5 lat więzienia.

Śledczy nadal gromadzą materiał dowodowy, przeprowadzono oględziny, trwają przesłuchania świadków. Ofiara 23-latka pozostaje w śpiączce, w związku z czym niemożliwe było jej przesłuchanie.

RadioZET.pl/PAP