W stanie ciężkim do szpitala trafiła 13-miesięczna dziewczynka z Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie). Dziecko wypiło żrącą substancję do czyszczenia rur. Ma poparzony język i przełyk.

Jak podało Radio Łódź, do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek w Piotrkowie Trybunalskim.

Do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi trafiła 13-miesięczna dziewczynka, która wcześniej wypiła żrąca substancję do udrażniania rur. Z poparzonym językiem i przełykiem była w stanie ciężkim.

Dziecko zostało wprowadzone w stan śpiączki farmakologicznej.

- Standardowe postępowanie z pacjentami, u których doszło do takiego poparzenia, to jest działanie prowadzące do zabezpieczenia dróg oddechowych. Przeprowadza się intubację - powiedział Adam Czerwiński, rzecznik łódzkiego szpitala, cytowany przez rozgłośnię.

