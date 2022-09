Tragiczna śmierć motocyklisty. "Przewrócił się i uderzył w bariery"

Do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 8:30 na 22. kilometrze trasy S14 na jezdni w stronę Pabianic (woj. łódzkie) - podał dyżurny Punktu Informacji Drogowej. To odcinek trasy między węzłami Konstantynów Łódzki i Retkinia.

Śmiertelny wypadek na S14. Nie żyje motocyklista

Według wstępnych ustaleń, w wypadku uczestniczył jedynie motocykl. Jadący nim mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, przewrócił się i wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Przyczyny wypadku wyjaśnia na miejscu policja.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia opublikowała w mediach społecznościowych Ochotnicza Straż Pożarna w Konstantynowie Łódzkim. OSP poinformowała, że "motocyklista stracił panowanie nad pojazdem, przewrócił się i uderzył w bariery energochłonne".

Droga jest nieprzejezdna w stronę Pabianic. Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać nawet pięć godzin. Wyznaczono objazd: ruch na węźle Konstantynów Łódzki kierowany jest na drogę krajową nr 71.

RadioZET.pl/PAP/Facebook