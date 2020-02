35-letni mieszkaniec Koluszek (woj. łódzkie) odpowie za kradzież puszki z datkami na chore dziecko. Grozi mu za to do 5 lat więzienia. Dodatkowo mężczyzna podejrzany jest o włamanie do sklepu i kradzież alkoholu. Przestępstwa zagrożonego karą do 10 lat pozbawienia wolności.