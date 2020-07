Tragedia na drodze. Nie żyje motocyklista, który uderzył w drzewo

Nie żyje motocyklista, który uderzył w drzewo. Do wypadku doszło w środę po południu na drodze krajowej nr 48 w Łódzkiem. W miejscu zdarzenia ruch odbywa się wahadłowo – poinformowała Edyta Jędrzejewska z Punktu Informacji Drogowej w Łodzi.

Do wypadku doszło ok. godz. 13.40 na 14. kilometrze trasy Tomaszów Mazowiecki – Radom w miejscowości Teofilów (woj. łódzkie). Z niewyjaśnionych przyczyn motocykl uderzył w drzewo. Kierujący pojazdem (według strażaków ok. 30-letni mężczyzna) poniósł śmierć na miejscu.

Na miejscu zdarzenia zablokowany jest jeden pas drogi. Ruch odbywa się wahadłowo. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, co najmniej do godz. 17.30.

RadioZET.pl/PAP