Zderzył się z ładowarką. Kierowca nie miał szans

Nie żyje 47-letni motocyklista, który w trakcie jazdy zderzył się z ładowarką. Okazało się, że kierowca pojazdu budowlanego nie ustąpił pierwszeństwa, a jadący jednośladem nie miał uprawnień do jego prowadzenia.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 1 lipca o poranku w miejscowości Kolonia Chabielice (woj. łódzkie) w rejonie kopalni odkrywkowej.

Policjanci z Pajęczna (woj. łódzkie) pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tej tragedii. Na drodze wewnętrznej ładowarka zderzyła się z motocyklem.

fot. screen Łódzka Policja

Zderzył się z pojazdem budowlanym. Motocyklista nie miał szans

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, iż 28-letni mieszkaniec Bełchatowa kierujący ładowarką caterpillar, na skrzyżowaniu dróg wewnętrznych nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 47-letniemu mieszkańcowi gminy Rząśnia, kierującemu motocyklem romet, i doprowadził do zderzenia pojazdów. Na skutek wypadku motocyklista odniósł obrażenia i trafił do szpitala. Niestety pomimo wysiłków lekarzy 47-latek zmarł" – relacjonuje w komunikacie Łódzka Policja.

Po sprawdzeniu danych ofiary okazało się, że kierowca rometa nie posiadał uprawnień do prowadzenia motocykla. Operator ładowarki był trzeźwy. „Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Okoliczności tego wypadku pod nadzorem prokuratury wyjaśniają funkcjonariusze z pajęczańskiej komendy policji” – dodają mundurowi.

Policja jednocześnie apeluje o ostrożność i zaznacza, że do tego wypadku nie powinno dojść. "Tego zdarzenia można było uniknąć. [...] Przypominamy wszystkim kierującym o przestrzeganiu przepisów. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na względzie bezpieczeństwo swoje i innych. Motocykliści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Uczestnicząc w zdarzeniu drogowym, bardzo często doznają poważnych obrażeń lub giną. Apelujemy do motocyklistów o szczególną ostrożność, rozsądek i wyobraźnię".

fot. screen Łódzka Policja

RadioZET.pl/Łódzka Policja