Lokalne lockdowny po wakacjach? Niedzielski: jeśli będą ogniska koronawirusa

Jeżeli po wakacjach będziemy mieli do czynienia z lokalnymi ogniskami koronawirusa, które będą wymykały się spod kontroli, to możliwe są lokalne lockdowny - przyznał Adam Niedzielski w rozmowie z Radiem ZET. Minister zdrowia pytany był m.in. o to, co grozi gminom z niskim współczynnikiem osób zaszczepionych. Poinformował też, że rusza akcja dzwonienia do osób, które jeszcze nie zapisały się na szczepienie.