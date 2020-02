12-latka utopiła się na oczach matki. Biegły: Nieszczęśliwy zbieg okoliczności

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

12-letnia dziewczynka, która trafiła do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu po wypadku w jednym z ośrodków hotelowych na Dolnym Śląsku, zmarła w sobotę 15 lutego. Do wypadku doszło w środę wieczorem na basenie w Łomnicy.

Dziewczynka, która przebywała na feriach z mamą, zasłabła w wodzie i topiła się w basenie, z którego została wyciągnięta przez ratownika. Była reanimowana i została przewieziona do szpitala. Jej stan był krytyczny.

Śmierć 12-latki na basenie. Opinia biegłego

Prokurator rejonowy w Jeleniej Górze Piotr Pietrykiewicz poinformował, że w poniedziałek zostało wszczęte śledztwo z art. 155 Kodeksu karnego, za co grozi kara do pięciu lat więzienia. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka poprzez niezabezpieczenie właściwego działania urządzeń basenowych.

Po wypadku odbyły się oględziny basenu oraz przeprowadzono eksperyment procesowy związany z funkcjonowaniem urządzeń basenowych. Przesłuchani zostali wówczas pierwsi świadkowie: ratownik na tym obiekcie oraz osoby, które pomagały mu wyciągnąć dziewczynkę z wody.

W mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że długie i niezwiązane włosy dziewczynki miały być wciągnięte przez urządzenie filtrujące wodę w basenie, a ratownicy przez długi czas nie mogli wydobyć dziewczynki na powierzchnię.

Wyjątkowo nieszczęśliwy zbieg okoliczności prawdopodobnie sprawił, że 12 letnia dziewczynka została uwięziona pod wodą hotelowego basenu w Łomnicy koło Jeleniej Góry

- mówi ''Radiu Wrocław'' Dariusz Lis, biegły z zakresu budowy basenu. Prokuratora poinformowała, że po zgromadzeniu pełnej dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego zostanie też wykonana sekcja zwłok dziewczynki.

