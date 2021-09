Znalazł w mieszkaniu zakrwawionego psa. Zwierzę miało powybijane zęby

Zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem postawiła łomżyńska prokuratura 51-letniemu mieszkańcowi miasta, podejrzanemu o skatowanie własnego psa. Mężczyzna twierdził, że jedynie go kopnął. Zwierzę przeżyło, ale ma m.in. uszkodzony kręgosłup i wybite zęby.

Łomża. Psa w takim stanie - zakrwawionego i bez sił, by się podnieść - znalazł syn 51-latka, gdy odwiedził ojca w jego mieszkaniu. Jeszcze przed wezwaniem policji zwierzę zawieziono do weterynarza.

Łomża. 51-latek skatował psa. Zwierzę miało powybijane zęby

Policjanci sprawdzili trzeźwość podejrzanego o skatowanie zwierzęcia, mężczyzna miał blisko 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak poinformował zespół prasowy podlaskiej policji, relacjonował on policjantom, że gdy otwierał lodówkę pies go ugryzł, więc go kopnął. Siła była jednak ta duża, że ratując się i odskakując, zwierzę zerwało karnisz wraz z firankami.

Weterynarz ocenił obrażenia psa jako bardzo poważne - ma on uszkodzone oko, wybite zęby i podejrzenie złamania kręgosłupa. 51-latek został zatrzymany, usłyszał już zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Jest to przestępstwo zapisane w ustawie o ochronie zwierząt, za jego popełnienie grozi do 5 lat więzienia.

Prokuratura złożyła wniosek o areszt tymczasowy podejrzanego, który nie został przez sąd uwzględniony. Na razie nie wiadomo, czy śledczy będą składali zażalenie.

