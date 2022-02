Wybuch butli z gazem. Eksplozja rozsadziła budynek, zginęła kobieta

Jak poinformowała oficer prasowa sierż. sztab. Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, do pożaru doszło około godz. 7 rano w środę 16 lutego na jednej z posesji w miejscowości Łosiniec w gminie Susiec.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do wybuchu gazu, prawdopodobnie w wyniku jakiejś nieszczelności butli z gazem podłączonej do kuchenki. Do zdarzenia doszło w budynku gospodarczym z tzw. letnią kuchnią. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 68-letnia mieszkanka tej posesji – przekazała oficer prasowa. "Mąż kobiety odniósł obrażenia ciała, które nie zagrażają jego życiu" - informuje Lublin 112.

Wszystkie ściany budynku uległy zawaleniu. Jak podaje "Super Express", na miejscu były co najmniej cztery zastępy straży pożarnej. Aktualnie funkcjonariusze zabezpieczają ślady na miejscu zdarzenia. Policyjne i prokuratorskie śledztwo – na podstawie opinii techników i biegłych – ma wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tragedii w miejscowości Łosiniec na Lubelszczyźnie.

RadioZET.pl/ Gabriela Bogaczyk (PAP)/ Super Express/ Lublin 112