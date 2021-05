Loteria szczepionkowa ruszy 1 lipca. Główna nagroda to dwa razy po milion złotych i samochody hybrydowe. Rząd obiecuje też loterie co miesiąc i co tydzień (z głównymi nagrodami po 100 i 50 tysięcy). Będzie też wiele mniejszych nagród - 500 złotych dla co dwutysięcznego uczestnika loterii czy hulajnogi elektryczne. Szczegóły przedstawił na konferencji prasowej w KPRM minister Michał Dworczyk.

Loteria szczepionkowa ma zachęcić Polaków do szczepień przeciwko COVID-19. Na konferencji prasowej w KPRM minister Michał Dworczyk powiedział, że zostanie uruchomiona 1 lipca. Co dwutysięczny uczestnik otrzyma 500 złotych i ma aż cztery szanse na wygraną.

Loteria szczepionkowa i miliony do wygrania

Co tydzień będą losowane dwie nagrody po 50 tysięcy złotych, a także nagrody rzeczowe – hulajnogi elektryczne i vouchery. W każdym miesiącu będą też losowane dwie nagrody po 100 tysięcy złotych i dwa samochody hybrydowe. W finale na zwycięzców czekają dwie nagrody po milion złotych i samochody hybrydowe.

Loteria będzie realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek skarbu państwa.

fot. Twitter/KPRM

Czy narodowa loteria zachęci Polaków do szczepień?

Dworczyk powiedział, że rząd chce wprowadzić pewien rodzaj rywalizacji. Wymienił m.in. 100 tysięcy złotych na gminę na dowolny cel, jeśli osiągnie ona wskaźnik zaszczepienia 75 procent. Natomiast w każdej gminie, gdzie będzie „najwyższy stopień zaszczepienia w ramach 49 obszarów, otrzyma taka gmina 1 milion złotych na dowolny cel” - dodał Dworczyk. Gmina z największym wskaźnikiem w skali Polski otrzyma dodatkowo 2 miliony złotych.

Ponadto gminy otrzymają od 10 do 40 tysięcy złotych na promowanie szczepień wśród seniorów. Do osób powyżej 70. roku życia dzwonić będą pracownicy socjalni i informować o szczepieniach. Gminy wysyłałyby do chętnych zespoły wyjazdowe, a więc takie osoby otrzymałyby zastrzyk, nie wychodząc z domu.

W promocję szczepień rząd chce też zaangażować organizacje pozarządowe. "Ważne jest to, żebyśmy jak najszybciej poradzili sobie z pandemią i zaszczepili jak największą część populacji, bo to jedyna droga do pokonania koronawirusa" - podkreślił Michał Dworczyk.

RadioZET.pl/Twitter/KPRM