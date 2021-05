Loteria Narodowego Programu Szczepień ruszy 1 lipca. Główna nagroda to dwa razy po milion złotych i samochody hybrydowe. Rząd obiecuje też loterie co miesiąc i co tydzień (z głównymi nagrodami po 100 i 50 tysięcy). Będzie też wiele mniejszych nagród - 500 złotych dla co 2000 uczestnika loterii czy hulajnogi elektryczne. Szczegóły przedstawił na konferencji prasowej minister Michał Dworczyk.