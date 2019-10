Mieszkańcy Łowicza od godziny 15 blokują drogę krajową nr 70, na wylocie w kierunku Skierniewic. Jak informuje reporter Radia ZET protest związany jest z wjeżdżaniem tirów do miasta. Mieszkańcy uważają, że przez centrum Łowicza przejeżdża za dużo ciężarówek. Ich wezwania do władz i drogowców spełzły na niczym

O wprowadzenie ograniczeń w ruchu tirów mieszkańcy prosili wcześniej władze miasta i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jak mówią, nie zostali wysłuchani, więc zdecydowali się na blokadę. Oczekują wdrożenia w życie zakazu wjazdu tirów do miasta. Podobne ograniczenia obowiązują już w polskich miastach.

W domu trzęsą się wszystkie szklanki i talerze. Na skrzyżowaniu mija tir tira jedna z protestujących, dla Radia ZET

Blokada krajowej „70” potrwa co najmniej do 18. Jadąc od strony Poznania blokadę można ominąć jadąc przez miejscowość Głowno. Z kolei podróżujący z Warszawy autostradą A2 zamiast zjeżdżać na węźle Skierniewice powinni pojechać dalej, do węzła Wiskitki i dalej krajową „50” na Sochaczew.

Podobną blokadę w tych samych godzinach mieszkańcy planują tez jutro.

