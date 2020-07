Wrzuciła noworodka do pieca i poszła na wesele. Jest wyrok sądu

Sąd Okręgowy w Lublinie skazał Agatę F. na 8 lat bezwzględnego pozbawienia wolności za nieudolne pozbawienie życia dziecka oraz zbezczeszczenie zwłok. Oskarżona, by wywołać poród zażyła narkotyki. Dziecko włożyła do pieca i spaliła. Do tej zbrodni doszło w 2018 roku w województwie lubelskim.