Bakteria sparaliżowała prace na oddziale neurologicznym oraz chirurgii.

Ze względu na ryzyko zakażenia, wstrzymano przyjęcia pacjentów do Oddziału Neurologicznego. Obecnie obowiązuje zakaz odwiedzin w oddziale neurologicznym oraz w oddziale chirurgicznym ogólnym. W pozostałych oddziałach odwiedziny należy ograniczyć do minimum

Jak podaje Radio Lublin chodzi o bakterie KPC, które są odporne na wiele antybiotyków. Powoduje m.in. infekcje układu oddechowego i układu pokarmowego.

Z kolei w szpitalu w Hrubieszowie odkryto pałeczkę ropy błękitnej.

Jest to patogen uznany za alarmowy, co zobowiązuje nas do wdrożenia odpowiednich procedur m.in. izolacji pacjenta, u którego wykryto bakterię. Izolacja musi być utrzymana do momentu wyeliminowania patogenu

Dariusz Gałecki, dyrektor szpitala w Hrubieszowie, dla „Dziennika Wschodniego”