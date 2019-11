Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do zabójstwa doszło w październiku 2018 roku w Opolu Lubelskim. Sąd ustalił, że podłożem zabójstwa była domowa awantura. Para regularnie kłóciła się, również o opiekę nad dzieckiem.

W trakcie jednej z awantur 27-letnia żona sięgnęła po nóż kuchenny. S. odebrał jej nóż, pchnął kobietę na łóżko, gdzie zadał jej siedem ciosów nożem. Kobieta miała rany cięte i kłute. Na miejscu wykrwawiła się na śmierć.

Mężczyzna uciekł po zabójstwie. Udał się do krewnych, którym powiedział, że żona nie żyje.

W sądzie i toku śledztwa Rafał S. przyznał się do popełnienia zabójstwa.

Czułem, że muszę to zrobić, to był impuls. Nie chciałem by Ewelina cierpiała

słowa oskarżonego, cytowane przy wyroku przez sędzię Monika Komstę