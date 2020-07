Tragiczny finał grillowania. Nie żyje 26-latek

Grillowanie w miejscowości Kolembrody w gminie Komarówka Podlaska zakończyło się tragedią. Do fatalnego wypadku doszło w sobotę kilka minut po godz. 19 na jednej z prywatnych posesji.

Tragedia podczas grillowania. 26-latek rażony prądem

Kiedy zakończono biesiadę, mężczyzna przystąpił do sprzątania, m.in. do zwijania przewodu elektrycznego. Jak wstępnie ustalili policjanci, miało wtedy dojść do porażenia prądem.

Mimo natychmiastowej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Ciało 26-latka przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci z Radzynia Podlaskiego pod nadzorem prokuratury.

RadioZET.pl/Lubelska Policja