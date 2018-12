Zamknął się w łazience i twierdził, że popełni samobójstwo. Chciał "dokuczyć rodzinie"

W sobotę po godz. 20 dyżurny komendy we Włodawie (woj. lubelskie) otrzymał zgłoszenie o 38-letnim mieszkańcu miasta, który zapowiedział swoim bliskim, że popełni samobójstwo poprzez zażycie trujących substancji.

Na miejsce dyżurny skierował policjantów Zespołu Ruchu Drogowego, którzy ustalili, że mieszkanie, w którym miał przebywać mężczyzna, jest zamknięte i nikt nie reaguje na pukanie. W związku z obawą o życie 38-latka policjanci przez sąsiedni balkon weszli do mieszkania na II piętrze bloku - tam okazało się, że 38-latek zabarykadował się w łazience i nie chciał otworzyć drzwi oraz nie reagował na prośby policjantów.

Przybyli na miejsce strażacy wyważyli drzwi do łazienki – w pomieszczeniu przebywał mężczyzna, który nie posiadał obrażeń ani też żadnych substancji trujących. Miał za to blisko 2 promile alkoholu w organizmie. By wytrzeźwieć - trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W rozmowie powiedział policjantom że wcale nie chciał się zabić, a jedynie "dokuczyć rodzinie".

RadioZET.pl/Lubelska Policja/MP