Sąd unieważnił uchwałę anty-LGBT w jednej z gmin. "Ma charakter dyskryminujący"

Sprawa dotyczyła przyjętej 21 czerwca ub. roku przez Radę Gminy Serniki uchwały, którą stanowiła deklaracja o nazwie "Gmina Serniki wolna od ideologii LGBT". Uchwała dotyczyła "powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową".

Rada zadeklarowała w niej, że samorząd nie da "narzucić sobie wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia LGBT". Rada zadeklarowała m.in. że nie zgodzi się na "instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach, tzw. latarników".

- głosi przyjęta uchwała. Skargę na tę uchwałę złożył do sądu Rzecznik Praw Obywatelskich. Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę, podzielił przedstawioną argumentację RPO i uchylił zaskarżoną uchwałę w całości. - Ta uchwała, która została podjęta, posiada charakter władczy oraz ingeruje w prawa i wolności człowieka i obywatela – powiedział w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Robert Hałabis.

Jak tłumaczył, uchwała ma charakter władczy, gdyż w jej treści zawarto określone wezwania i sposób postępowania do innych organów gminy, które wykonują zadania związane m.in. z oświatą, jednak "w taki sposób, że mogą opatrznie zrozumieć rzeczywisty cel, który inicjatorom uchwały przyświecał".

Według WSA uchwała została podjęta bez podstawy prawnej. Sędzia Hałabis podkreślił, że taki akt o charakterze władczym powinien mieć swoje umocowania w przepisie szczególnym rangi ustawowej, a – według sądu - rada gminy Serniki takiego szczególnego przepisu nie wskazała. Sąd uznał także, że uchwała wykroczyła poza zakres zadań gminy i właściwości rady gminy, a także w sposób bezprawny treść tej uchwały ingeruje w prawa i wolności jednostek.

Uchwała ma charakter dyskryminujący i to z dwóch przyczyn: po pierwsze poprzez wykluczenie ze wspólnoty samorządowej grupy osób określanej jako LGBT oraz po drugie przez naruszenie godności prawa do życia prywatnego i wolności wypowiedzi ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową

– powiedział sędzia Hałabis. W ocenie sądu treść uchwały zawiera sformułowania jak gmina ma traktować środowiska ludzi określanych jako LGBT, choć w uchwale zastąpiono to sformułowanie ideologią LGBT. - Na skutek tego, jaka jest treść tej uchwały, wykreowano pozaustawowe zadanie publiczne w postaci obrony przed ideologią LGBT. W ocenie sądu (ideologia LGBT - PAP) jest to twór raczej nieistniejący - dodał sędzia Hałabis.

Jeśli chodzi o kwestie nawoływania do uczynienia wspólnoty samorządowej wolnej od ideologii LGBT i deklarowanie podjęcia działań ku realizacji tego celu to, bezspornie i w sposób oczywisty dla sądu, tego rodzaju wypowiedzi są niebezpieczne. One stanowią dyskryminację określonej kategorii ludzi, obywateli tego kraju, których określa się jako lesbijki, geje, osoby biseksualne czy transpłciowe, skrótem ujmując - LGBT. Narusza to prawa tych osób do ochrony życia prywatnego, wolności słowa