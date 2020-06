Do wypadku doszło we wtorek ok. godziny 12.30 w miejscowości Siedliszcze. Jak podają chełmscy policjanci, kierowca BMW nie dostosował prędkości i na łuku drogi wpadł w poślizg. Zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka busem.

Maturzysta zginął na drodze. Trzy osoby w szpitalu

Kierujący BMW 19-latek zmarł na miejscu. Jak podaje "Dziennik Wschodni", samochodem osobowym jechały cztery osoby: trzech młodych mężczyzn i kobieta, wszyscy w wieku 19 lat. Trzy osoby z obrażeniami ciała trafiły do szpitala.

Funkcjonariusze ustalili, że kierujący towarowym busem marki Renault 55-latek był trzeźwy. Razem z nim jechała jeszcze jedna osoba. Według wstępnych informacji nie stało im się nic poważnego. Policja pod nadzorem prokuratura wyjaśnia okoliczności wypadku.

fot. KMP Chełm

Jak nieoficjalnie poinformował "Dziennik Wschodni", wszyscy pasażerowie BMW to tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu. Dziś podchodzili do egzaminu pisemnego z matematyki.

"Apelujemy do kierowców o wyobraźnię na drodze, zdjęcie nogi z gazu i dostosowanie prędkości do panujących warunków" - czytamy w komunikacie chełmskiej policji.

RadioZET.pl/KMP Chełm/"Dziennik Wschodni"