Chcesz otrzymywać więcej takich informacji? Śledź Kronikę Kryminalną Radia ZET na Facebooku

Wydarzenia oraz ich konsekwencje prawne, o których pisze "Dziennik Wschodni", miały miejsce niemal dwa lata temu, dokładnie w kwietniu 2018 roku. Tomasz K. odwiedził wraz z żoną dom swoich teściów, w którym przebywała także jego szwagierka - siostra żony - i jej partner.

Wykorzystał seksualnie swoją szwagierkę

Cała czwórka imprezowała wieczorem przy alkoholu. W pewnym momencie szwagierka zmęczona poszła do sypialni na górę i zasnęła w ubraniu. Po chwili dołączył do niej mężczyzna, ale nie narzeczony, tylko Tomasz K. Wykorzystał ją seksualnie, korzystając m.in. z faktu, iż kobieta była pijana, nie próbowała się opierać, ponadto była przekonana, że to jej partner.

Tamten w istocie przyszedł w końcu do pokoju, ale - ku swojemu zaskoczeniu - natknął się na 27-latka, swoją narzeczoną leżącą nago na łóżku oraz stertę porozrzucanych po pokoju ubrań. Między mężczyznami doszło do awantury i rękoczynów, co zakończyło się interwencją policji.

Twierdzi, że pomylił ją z żoną. Sąd mu nie uwierzył

Sprawa została zgłoszona na prokuraturę. Tomasz K. stanął przed sądem, gdzie zarzucono mu wykorzystanie seksualne swojej szwagierki. On sam zaprzeczał, żeby miało to miejsce - tłumaczył się przy tym dość pokrętnie, że... pomylił ją z własną żoną.

Ostatecznie organy sprawiedliwości nie dały wiary jego tłumaczeniom i mieszkaniec woj. lubelskiego został skazany na 7 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz 5 tys. zł. zadośćuczynienia, jakie musi wypłacić pokrzywdzonej.

RadioZET.pl/Dziennik Wschodni