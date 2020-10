Zwłoki dwóch kobiet w domu jednorodzinnym. Ciała sióstr leżały na podłodze

Odkrycia, o którym informuje "Kurier Lubelski", dokonano w czwartek przed południem. Na ciała sióstr miał się natknąć kierowca karetki transportowej, który miał je tego dnia zawieść na rehabilitację. Gdy przez dłuższy czas nie wychodziły z domu, postanowił sprawdzić, co się dzieje. W domu czekał na niego makabryczny widok.

- Zgłoszenie o znalezieniu zwłok dwóch kobiet policjanci otrzymali o godz. 10.45 (...) Oględziny wykazały brak śladów włamania i obrażeń na ciałach kobiet - powiedział w rozmowie z "KL" kom. Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Lubelskie. Zwłoki dwóch sióstr na podłodze w domu jednorodzinnym

Jak podaje gazeta, w domu dostrzeżono nagrzany piec kaflowy. Oznacza to, iż siostry mogły zatruć się tlenkiem węgla. Śledczy będą wyjaśniać przyczyny oraz dokładne okoliczności śmierci kobiet. Na poniedziałek zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok.

"Po wejściu do domu funkcjonariusze znaleźli spacerującego psa. To również jest wskazówką dla śledczych. Czad bowiem, jako bezbarwny, bezwonny i lżejszy od powietrza, jest największym zagrożeniem dla ludzi. Rzadko kiedy jego stężenie w pomieszczeniu jest tak duże, żeby opadł bliżej podłogi i przyczynił się do śmierci czworonogów" - czytamy w artykule.

