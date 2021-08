Śmierć 34-letniego Bartka z Lubina. Jest komentarz prokuratury

Biegli nie stwierdzili żadnych urazów, które bezpośrednio przyczyniłyby się do zgonu - tak odpowiada prokuratura na zarzuty pełnomocnika rodziny zmarłego Bartka z Lubina. Prokuratura odmówiła wcześniej bliskim 34-latka dostępu do protokołu z sekcji zwłok, która odbyła się dzień wcześniej niż pierwotnie zapowiadano. Wiadomo również, że w sprawie zamieszek, które wybuchły w mieście dwa dni po śmierci mężczyzny, zatrzymano już 62 osoby, a część z nich usłyszała zarzuty.

Śmierć Bartka z Lubina wstrząsnęła mieszkańcami miasta. Okoliczności kontrowersyjnej interwencji policji, po której mężczyzna zmarł, bada tamtejsza prokuratura rejonowa. Jak dowiedziało się Radio ZET, są już wyniki sekcji zwłok - która odbyła się dzień wcześniej niż pierwotnie zapowiadano - ale śledczy odmawiają podania informacji w tej sprawie.

Rodzinie wydano kartę zgonu i zgodę na pochówek. Pełnomocnicy krewnych Bartka zapowiedzieli jednak, że będą składać wniosek o ponowną sekcję.

Lubin. Śmierć 34-letniego Bartka. Jest komentarz prokuratury

Teraz w sprawie wypowiedziała się Prokuratura Okręgowa w Legnicy. - Biegli nie stwierdzili żadnych urazów, które bezpośrednio przyczyniłyby się do zgonu - poinformował zastępca prokuratora okręgowego Arkadiusz Kulik.

- W szczególności nie ujawniono żadnych obrażeń, które wskazywałyby na ucisk w rejonie szyi, np. w mechanizmie duszenia. Biegli stanęli na stanowisku, że celem określenia dokładnej przyczyny zgonu, konieczne jest wykonanie dodatkowych badań - przyznał w rozmowie z reporterką Radia ZET Grażyną Wiatr. Chodzi tu o badania toksykologiczne i histopatologiczne.

Prok. Kulik poinformował też - cytowany przez Polską Agencję Prasową - że Prokurator Okręgowy w Legnicy zwrócił się z wnioskiem do prokuratury nadrzędnej o rozważanie przekazania sprawy do innej jednostki prokuratury spoza okręgu legnickiego. - Chodzi tu w szczególności o ewentualne unikniecie zarzutów, co do braku bezstronności prokuratorów, którzy prowadzą postępowanie – stwierdził.

Lubin. Zamieszki po śmierci Bartka. Zatrzymano 62 osoby

Przypomnijmy, że w niedzielę - dwa dni po śmierci Bartka - pod budynkiem lubińskiej Komendy Powiatowej Policji zorganizowano manifestację, która przerodziła się w zamieszki. W kierunku funkcjonariuszy leciały butelki, kamienie i koktajle Mołotowa, krzyczano również "mordercy". Funkcjonariusze użyli natomiast wobec demonstrantów gazu łzawiącego i armatek wodnych.

Jak przekazał Grażynie Wiatr prok. Kulik, po zamieszkach zatrzymano dotychczas 62 osoby. 36 z nich usłyszało już zarzuty udziału w nielegalnym zgromadzeniu, a ośmiorgu najbardziej agresywnym postawiono zarzut czynnej napaści na policjantów - wobec tych osób zostanie skierowany do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu. Wiadomo też, że zarzutów nie usłyszał nikt z policji. Przesłuchania cały czas trwają.

W piątek 6 sierpnia policjanci z Lubina interweniowali wobec zachowującego się w agresywny sposób mężczyzny. Film z zatrzymania trafił do internetu. Widać na nim, jak czterech funkcjonariuszy próbuje obezwładnić Bartosza S. i umieścić go w radiowozie. Mężczyzna próbuje się wyrywać, krzyczy i wzywa pomocy. W pewnym momencie traci przytomność.

Kolejnego dnia dolnośląska policja podała, że mężczyzna zmarł po dwóch godzinach od przewiezienia do szpitala. W mediach pojawiły się jednak relacje świadków zdarzenia, zdaniem których śmierć 34-latka nastąpiła jeszcze podczas interwencji. Prokuratura Rejonowa w Lubinie wszczęła śledztwo pod kątem przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji oraz nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego.

