Rodzina Bartosza S. chce ponownej sekcji zwłok. Pokazano drastyczne zdjęcia

Pełnomocnicy rodziny Bartosza S. domagają się ponownej sekcji zwłok zmarłego mężczyzny. Według prawników wyniki pierwszej sekcji, do której nie zostali dopuszczeni, są nieważne. Z kolei według prokuratury sekcja nie wykazała obrażeń które mogły być bezpośrednią przyczyną zgon.

Lubin. Pełnomocnicy rodziny Bartosza S., który zmarł po policyjnej interwencji, domagają się ponownej sekcji zwłok. Według pełnomocników rodzina nie jest w stanie niczego zweryfikować i nie jest dopuszczana przez prokuraturę do śledztwa.

– Do takich sytuacji nie powinno dojść. Niedawno świat obiegły zdjęcia policjanta, który w podobny sposób interweniował w USA wobec George'a Floyda. Takie sytuacje nie mogą się powtarzać. Musimy się czuć bezpiecznie – mówi adw. Renata Kolerska.

Lubin. Rodzina zmarłego Bartosza S. chce ponownej sekcji zwłok

Pełnomocnicy rodziny Bartosza S. apelują do osób, które widziały interwencje policji, o zgłaszanie się do nich. - Musiałem sam szukać gdzie jest ciało po sekcji. Czy to jest normalne? - mówi ojciec zmarłego.

Według prokuratury sekcja nie wykazała obrażeń które mogły być bezpośrednią przyczyną zgonu. Jak jednak przekonuje radca prawny Wojciech Kacprzak, na ciele Bartosza S. są uszkodzenia krtani, żeber, liczne otarcia.

Na konferencji prasowej pokazano dziś zdjęcia ciała Bartosza S. Zdjęcie zrobili rodzice zrobili cztery dni po jego śmierci, a dokładnie po sekcji, która odbyła się w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu i która nie wykazała, co było przyczyną zgonu 34-latka z Lubina.

Śmierć Bartosza S. z Lubina. Pokazano drastyczne zdjęcia

– To zdjęcie, które pokazujemy, jest najdelikatniejsze. Reszta jest drastyczna. Bartek miał na twarzy sińce i krwawe wylewy. To prawdopodobnie naciski o asfalt kolanem o głowę – powiedział Wojciech Kacprzyk.

Rodzice zmarłego 34-latka chcą, by druga sekcja zwłok odbyła się ona w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu. Decyzji w tej sprawie wciąż nie ma.

– Chciałbym jak najszybciej pochować syna. Cierpiał przed śmiercią i teraz też cierpi – powiedział Bogdan Sokołowski, ojciec Bartka.

RadioZET.pl/ Grażyna Wiatr