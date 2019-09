Marsz Równości przejdzie w tym roku w Lublinie, ale organizatorzy musieli zmienić jego trasę. Wszystko za sprawą zbieżności w czasie z przysięgą wojskową „terytorialsów”. Lubelski ratusz informuje, że priorytet ma drugie z wydarzeń.

Organizatorzy Marszu Równości w Lublinie zmienili trasę pochodu, który miał się rozpocząć w miejscu i czasie, gdzie planowana jest przysięga żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. „Priorytet mają WOT” Krzysztof Żuk, prezydent Lublina

Gdy organizator Marszu Równości w Lublinie dowiedział się o takim obrocie spraw, napisał na Twitterze: „Terytorialsi stanęli na drodze Marszu Równości w Lublinie”.

Zarejestrowane oficjalnie dzień po ogłoszeniu przez nas daty marszu wydarzenie @terytorialsi stało się przeszkodą, która uniemożliwia przeprowadzenie Marszu Równości w Lublinie w obecnym kształcie Bartosz Staszewski, organizator Marszu Równości

Momentalnie na te słowa zareagowali wojskowi. Wywołani do głosu odpowiedzieli w komunikacie rzecznika prasowego, że zarzuty są zwykłą manipulacją:

Informujemy, że dzisiejsze publikacje medialne o blokowaniu marszu równości w Lublinie przez Wojska Obrony Terytorialnej są nieprawdziwe ppłk Marek Pietrza, rzecznik prasowy dowództwa WOT

Miasto poinformowało, że organizatorzy parady „otrzymali wszelkie informacje” co do trasy. Ma być dłuższa niż przed rokiem. Organizator spodziewa się 2-3 tysięcy osób. O zablokowanie marszu wnieśli do prezydenta Lublina lokalni radni PiS. Bezskutecznie.

