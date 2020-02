Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Sąd Okręgowy w Lublinie nie miał wątpliwości – 23-latka zabiła bezbronne, nowo narodzone dziecko. Nie dała mu szansy na przeżycie. Do zbrodni doszło jesienią 2017 roku w Lublinie. Skazana ukrywała ciążę przed rodziną i ojcem dziecka. Nie zamierzała mówić również o porodzie. Urodziła dziewczynkę w łazience.

Chwilę po porodzie zawinęła dziecko w trzy ręczniki, następnie włożyła w siatkę foliową (zawiązała ją na supeł) i jeszcze schowała do kolejnej torby. Całość umieściła w pojemniku na pościel. Maleństwo udusiło się.

Przed sądem kobieta utrzymywała, że dziecko urodziło się martwe. Biegli ustalili, że przyszło na świat żywe – dowodem była obecność powietrza w pęcherzykach płucnych oraz w żołądku zmarłego noworodka.

Wbrew jej twierdzeniom nie tylko miała świadomość, że jest w ciąży, ale nowo narodzone dziecko włożyła do siatek, a następnie do pojemnika na pościel z wolą i świadomością pozbawienia go życia