Lublin: wstrząsające zdjęcia ślubne. Para młoda z symbolami nazistowskimi

W internecie pojawiły się zdjęcia ze ślubu w Lublinie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby na fotografiach nie pojawił się transparent, na którym widoczne są symbole kojarzone z nazizmem. Sprawą zajął się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który to także opublikował na Facebooku zdjęcia z tego wydarzenia.

Lublin. Kontrowersyjne zdjęcia ślubne

Na zdjęciach ślubnych oprócz pary młodej oraz gości widoczny jest transparent, na którym umieszczono kontrowersyjne symbole. Mowa o krzyżu celtyckim oraz falandze, które są związane z ugrupowaniami nazistowskimi. Falanga kojarzona jest z przedwojennymi tradycjami faszystowskich ruchów nacjonalistycznych, a krzyż celtycki to symbol norweskich nazistów. Ten znak został przywłaszczony także przez grupę neonazistów.

Zdjęcia ślubne opublikował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który zapowiedział, że: "w sprawie tego ślubu nasza organizacja podejmie właściwe kroki prawne, sprawdzimy też, czy faszystowska symbolika eksponowana była w kościele".

Kontrowersyjne zdjęcia ślubne oburzyły także internautów, którzy dali o tym znać w licznych komentarzach: "Dziadkowie się w grobach przewracają", "Patrzę na te zdjęcia i nie mogę uwierzyć, że coś takiego mogło mieć miejsce w Polsce, kraju tak tragicznie doświadczonym przez drugą wojnę światową! Kto tych ludzi wychowywał, gdzie była szkoła? Ale skoro w szkole jest więcej godzin lekcji religii niż historii — to mamy to, co mamy!", "To chyba jakiś żart...", " Poziom poniżej dna" - pisali internauci.

RadioZET.pl