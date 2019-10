Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Znajomość 51-latki z 33-letnim mieszkańcem Lublina zaczęła się w czerwcu na jednym z portali randkowych. Po kilkudniowej dyskusji w sieci, doszło do pierwszego spotkania. Znajomość miała charakter intymny. Czasem 51-latka zapraszała mężczyznę do swojego mieszkania. Podczas jednej z takich randek, 33-latek upatrzył sobie sprzęt elektroniczny należący do kobiety. Dokładnie telewizor i laptop.

Na ostatnie spotkanie, mężczyzna zabrał ze sobą rękawiczki robocze oraz pleciony sznur. Kobieta była jednak zupełnie nieświadoma tego, co po chwili miało się wydarzyć. Czułe pocałunki i uściski przerodziły się w brutalny atak. Gdy 51-latka wyszła na chwilę do toalety została nagle powalona na ziemię. Mieszkaniec Lublina zaczął ją dusić i domagać się pieniędzy oraz kosztowności. Gdy kobieta zaczęła krzyczeć sprawca kilkukrotnie uderzył ją pięścią w głowę.

Kobieta zdołała uciec z własnego mieszkania. 33-latek w tym czasie ukradł jej wartego 600 zł laptopa.

Pracujący nad sprawą policjanci z KMP w Lublinie bardzo szybko ustalili miejsce pobytu 33-latka. Mężczyzna w momencie zatrzymania przez wywiadowców był nietrzeźwy. Trafił do policyjnego aresztu.

Umawiał się z wieloma kobietami jednocześnie

Mężczyzna został przesłuchany przez policjantów. W swoich wyjaśnieniach wyznał, że 51-latka nie była jedyną poznaną w sieci kobietą. Od maja kiedy wyszedł z więzienia spotykał się jednocześnie z kilkoma innymi kobietami.

33-latek usłyszał dwa zarzuty dotyczące rozboju i gróźb pozbawienia życia. Na wniosek policjantów i prokuratorów sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Mężczyzna za rozbój odpowiadał będzie w warunkach recydywy.

RadioZET.pl/ Lubelska Policja