62-latek uprawiał seks ze swoją córką. "Bała się, że następne mogą być jej dzieci"

Przed Sądem Okręgowym w Lublinie zapadł właśnie wyrok w sprawie Krzysztofa K. 62-letni mieszkaniec powiatu chełmskiego został uznany za winnego wielokrotnego dopuszczenia się obcowania płciowego w stosunku do swojej córki.

Lublin. 62-latek skazany za seks ze swoją córką

Sąd skazał mężczyznę na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności oraz nałożył na niego obowiązek zapłaty na rzecz córki 5 tysięcy złotych nawiązki. Na poczet kary zaliczył mu dziewięciomiesięczny pobyt w areszcie tymczasowym. Proces toczył się od 22 marca 2021 r. Nieprawomocny wyrok zapadł 22 grudnia.

Krzysztof K. został aresztowany w sierpniu 2017 r. Prokuratura oskarżyła go o wielokrotne doprowadzenie córki do obcowania płciowego. Czynów tych miał się dopuścić od listopada 2016 r. do sierpnia 2017 r.

Jak informował "Fakt", ojciec miał zmuszać swoją córkę do masturbowania się, wielokrotnie wykorzystywać seksualnie, a także uderzyć pięścią w głowę w trakcie awantury. "Kobieta tłumaczyła, że zgłosiła się o pomoc, ponieważ bała się, że następnym celem mogą być jej dzieci" - czytamy w dzienniku.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP (P. Nowak)/Fakt.pl