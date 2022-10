Awantura o pomnik Lecha Kaczyńskiego. Padły szokujące porównania

Wniosek dotyczący budowy pomnika śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego złożył w imieniu społecznego komitetu marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Monument stanie na skwerze abp Józefa Życińskiego przy Placu Teatralnym w Lublinie, obok Centrum Spotkania Kultur.

Podczas dyskusji na czwartkowej sesji radni miejscy z Klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka mieli krytyczne uwagi do projektu pomnika przedstawionego przez komitet. Ich krytyka dotyczyła m.in. rozmiarów monumentu. Zdaniem radnego Grzegorza Lubasia, będzie to bryła górująca nad całym placem. - Ten pomnik jest zbyt monumentalny, zbyt duży i bardziej podzieli ludzi. Będzie to kolejna cegła do budowania muru i jeszcze większej polaryzacji społeczeństwa – ocenił radny.

Lublin. Pomnik Lecha Kaczyńskiego w ogniu krytyki

– Na razie nie mamy turystów z Korei Północnej, ale myślę, że czuliby się u nas jak w domu. Jako żywo przypomina Kim Dzong Una – oburzał się radny Dariusz Sadowski, cytowany przez "Dziennik Wschodni". Z kolei radna Elżbieta Dados powiedziała, że projektantowi pomnika "tyłek by sprała". - No zobaczcie, jak ta postać wygląda. Jak Stalin - stwierdziła.

Radny Prawa i Sprawiedliwości Piotr Breś podkreślił, że budowa pomnika zostanie sfinansowana z funduszy zebranych przez komitet. - Ani grosza z żadnych spółek, żadnych innych instytucji, ani podatków. Każdy, kto będzie chciał się złożyć, dorzucić cegiełkę do budowy pomnika, będzie mógł to zrobić. Jest to całkowicie, w 100 proc. społeczna inicjatywa – powiedział.

Radny z klubu prezydenta Lublina Zbigniew Targoński zaproponował poprawki do projektu uchwały dotyczące wielkości monumentu. Poprawki polegały m.in. na zastrzeżeniu, "aby w dokumentacji oraz uzgodnieniach wymaganych na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, bryła towarzysząca pomnikowi uległa istotnemu zmniejszeniu, celem harmonijnego dostosowania jej do otoczenia".

Lublin. Pomnik Lecha Kaczyńskiego będzie miał prawie 3 metry

Przedstawiony przez społeczny komitet projekt zakładał, że cała bryła będzie mieć 11 metrów szerokości i wysokość od 2,9 m z lewej strony do 4,1 m z prawej, natomiast sama figura prezydenta wyniesie 2,9 m. W projekcie, za pomnikiem prezydenta miała znaleźć się bryła w postaci biało-czerwonej ściany, na której widnieją dwa napisy: "Lech Kaczyński 1949-2010 Prezydent Rzeczypospolitej" oraz "Warto być Polakiem".

Projekt pomnika śp. Lecha Kaczyńskiego, który stanie w Lublinie ‧ fot. Komitet Społeczny Budowy Pomnika śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ‧ fot. Komitet Społeczny Budowy Pomnika śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Ostatecznie, uchwała o wzniesieniu pomnika śp. Lecha Kaczyńskiego, wraz z poprawkami, została przegłosowana. Za zgodą na wzniesienie pomnika głosowało 15 radnych (11 z Prawa i Sprawiedliwości, 3 z klubu prezydenta Lublina, 1 niezrzeszony). Przeciw opowiedziało się 12 radnych, a 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Prezydent Lech Kaczyński zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Wraz z nim zginęła jego małżonka Maria oraz pozostałe 94 osoby, m.in. ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu wysokich rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

