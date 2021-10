Krzyczałam do niej, pytałam dlaczego, ale to nie była wtedy moja córka - relacjonowała w rozmowie z "Uwagą!" TVN babcia trójki dzieci z Lublina, które zostały zamordowane w czwartek. Do zbrodni przyznała się matka chłopczyka i dwóch dziewczynek. Grozi jej dożywocie.