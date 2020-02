Brakuje słów by opisać bestialstwo, którego ofiarą padł czworonóg w Lublinie. Piesek został powieszony na drzewie przez oprawcę. Nie wiadomo, czy w trakcie wieszania jeszcze żył – wyjaśni to sekcja zwłok zwierzaka. Potworne przestępstwo nagłośniła Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE.