Miał upić i zgwałcić 14-latkę. "W trakcie szarpaniny udało jej się uciec"

22-letni mieszkaniec Lublina, podejrzany o zgwałcenie i rozpijanie 14-latki, został aresztowany – poinformowała w środę tamtejsza policja. Mężczyzna zaprosił nastolatkę do swojego mieszkania, gdzie miał ją upić i zgwałcić.

Lublin. Do zdarzenia doszło w sobotę w dzielnicy Czechów. Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że 14-latka spotkała się w centrum miasta z wcześniej poznanym w Internecie 22-latkiem. Mężczyzna ten zaprosił nastolatkę do swojego mieszkania. Tam miał ją zmuszać do picia alkoholu, grozić oraz zgwałcić.

- W trakcie szarpaniny dziewczynie udało się uciec z mieszkania i zaalarmować sąsiadów, którzy od razu zadzwonili do dyżurnego lubelskiej komendy – poinformował w komunikacie prasowym oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie kom. Kamil Gołębiowski.

Lublin. Miał upić i zgwałcić 14-latkę. Policja go zatrzymała

Przy byli na miejsce policjanci wywiadowcy na klatce schodowej zatrzymali 22-latka. Był pijany, badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Mężczyzna po wytrzeźwieniu trafił do Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące zgwałcenia i lekkiego uszkodzenia ciała oraz rozpijania małoletniej. Sąd, na wniosek śledczych, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 22-latka na okres trzech miesięcy. Za te przestępstwa zarzucane mężczyźnie grozi kara do 15 lat więzienia.

Chcesz otrzymywać więcej takich informacji? Śledź Kronikę Kryminalną Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP