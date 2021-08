Lublin zmaga się ze skutkami nocnej nawałnicy. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie mł. bryg. Sylwester Wójcik przekazał, że zgłoszenia cały czas napływają.

– Do tej pory mamy 259 interwencji, z czego 235 dotyczy powiatu lubelskiego. Głównie chodzi o usuwanie połamanych drzew i konarów. Były także zgłoszenia o drzewach, które spadły na linie energetyczne i trakcję trolejbusową. Było też 15 pompowań wody z budynków i piwnic – powiedział.

Lublin. Nocna nawałnica zdemolowała całe miasto

Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Lublinie kpt. Andrzej Szacoń dodał, że przy usuwaniu skutków nawałnicy pracuje obecnie 38 zastępów PSP i OSP na terenie miasta i powiatu. Łącznie to około 150 strażaków.

– 90 zdarzeń mamy już obsłużonych lub jesteśmy na miejscu. Na ten moment mamy jeszcze 190 interwencji do obsłużenia. W większości są to powalone drzewa i konary na ciągi komunikacyjne – zaznaczył.

Najwięcej zgłoszeń o zatarasowaniu jezdni w Lublinie dotyczy ulic: Nałęczowskiej, Warszawskiej, ul. Lipińskiego, Paganiniego, Spadochroniarzy, Szmaragdowej. – Połamane drzewa uszkodziły również samochody. Mamy także informacje o 18 uszkodzonych budynkach gospodarczych bądź mieszkalnych, głównie na terenie powiatu lubelskiego – dodał Szacoń.

Na al. Kraśnickiej powalony konar drzewa zerwał trakcję trolejbusową. – W tym momencie ta trasa jest już przejezdna. Trakcja została naprawiona, sytuacja powróciła do normy – przekazała Monika Białach z ZTM.

Ponad 10 tys. odbiorców pozostawało rano bez prądu w okolicach Lublina. – Sukcesywnie ta liczba się zmniejsza, bo część uszkodzeń została już zdalnie naprawiona, np. w pobliżu Milejowa. Najgorsza sytuacja była w gminie Niemce i Niedrzwica Duża. Mamy nadzieję, że dzisiaj zostanie przywrócony prąd do wszystkich odbiorców – podkreśliła Marzena Dłużniewska z PGE Dystrybucja Oddział Lublin.

Gdzie jest burza 17 sierpnia?

Jak czytamy w prognozie przygotowanej przez IMGW, we wtorek (17 sierpnia) burze w Polsce wystąpią na wschodzie i południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie.

''Opady deszczu będą dochodzić do 15-20 mm, a w powiatach nadmorskich do 25 mm. Porywy na południowym wschodzie wyniosłą do 65km/h, a na północnym zachodzie do 80km/h. Lokalnie może spaść grad'' - napisano w komunikacie.

RadioZET.pl/PAP