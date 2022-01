Pacjentowi z nowotworem złośliwym trzy razy przekładano operację. "To nie do uwierzenia"

Mieliśmy nadzieję, że w piątek w końcu go zoperują, przecież to złośliwy nowotwór. [...] Zrobiono mu wszystkie badania, był przygotowany do operacji, nastawił się też psychicznie, co nie jest łatwe. W piątek rano okazało się, że nie ma anestezjologa i zabiegu znowu nie będzie. To nie do uwierzenia. [...] Musieliśmy wrócić do domu i znowu nerwy, czekanie na kolejny termin. Dla niektórych pacjentów dodatkowym utrudnieniem jest dojazd do szpitala. My mieszkamy niedaleko Lublina, ale obok taty leżał pacjent, który mieszka 300 kilometrów stąd