Sąd Okręgowy w Lublinie umorzył w środę postępowanie w sprawie Pauliny N., podejrzanej o zabójstwo trójki swoich dzieci we wrześniu 2021 roku w Lublinie. Zawnioskowała o to prokuratura po tym, jak biegli stwierdzili niepoczytalność kobiety. 27-latka trafi do zakładu psychiatrycznego.