Wesele mimo obostrzeń w jednym z lokali. Doszło do tragedii, nie żyje mężczyzna

Wesele odbywało się w sobotę wieczorem w jednym z lokali przy ulicy Niezapominajki w Lublinie. Wtedy policja została zawiadomiona, że przed budynkiem leży zakrwawiony mężczyzna.

Kiedy policjanci przybyli na miejsce, była tam już karetka pogotowia. 50-latek z Lublina został zabrany do szpitala, niestety jego życia nie udało się uratować, mężczyzna zmarł w szpitalu dwie godziny później – powiedział mł.asp. Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ciało 50-latka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji zwłok, która wyjaśni przyczyny zgonu.

Wesele mimo obostrzeń. Doszło do tragedii, nie żyje mężczyzna. Zatrzymano 25-latka

Według wstępnych ustaleń policji w lokalu odbywało się przyjęcie weselne. Przed lokalem doszło do szarpaniny, w której trakcie 50-latek przewrócił się i uderzył głową w kostkę brukową. Do wyjaśnienia zatrzymany został 25-letni mężczyzna. Według nieoficjalnych informacji to pan młody. Był nietrzeźwy. - Mężczyzna był agresywny. Została pobrana od niego krew do badań na obecność alkoholu i narkotyków w organizmie. Kiedy wytrzeźwieje będą przeprowadzone z nim dalsze czynności - dodał Karbowniczek. Na miejscu policjanci zastali sześć osób. -W sprawie organizacji przyjęcia weselnego policjanci sporządzili stosowną notatkę, która zostanie przekazana do sanepidu - zaznaczył Karbowniczek.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP