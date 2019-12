15-latka przeżyła horror w autobusie. ''Ocierał się, a potem onanizował''

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do zdarzenia doszło 10 grudnia w godzinach popołudniowych. Dyżurny KMP w Lublinie otrzymał informację o mężczyznie, który w autobusie komunikacji miejskiej ocierał się o ciało 15-latki. Mężczyzna wysiadł na tym samym przystanku co pokrzywdzona i udał się na Plac Litewski, gdzie za pomnikiem zaczął się onanizować. To zauważył znajomy dziewczyny, który poinformował o wszystkim śledczych.

Młody mężczyzna widząc, że sprawca zaczyna uciekać, wsiadł za nim do autobusu i pojechał na ulicę Lwowską. Tam doszło do zatrzymania 58-latka przez wywiadowców z lubelskiej komendy. Mieszkaniec Lublina trafił do policyjnego aresztu.

Funkcjonariusze z Lublina przesłuchują kolejnych świadków. Gromadzony jest materiał dowodowy. Za przestępstwo tzw. innej czynności seksualnej grozi do 8 lat więzienia.

