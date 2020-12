Dramat 12-latki z ziemi lubuskiej. Nastolatka trafiła do lecznicy z zatruciem alkoholowym. W jej organizmie stwierdzono blisko dwa promile alkoholu. - Policja prowadzi sprawę pod kątem rozpijania małoletniego, sprawa trafiła też do sądu rodzinnego – informuje „Gazeta Lubuska”.

Pijana 12-latka trafiła do szpitala w Międzyrzeczu z poważnymi objawami zatrucia alkoholowego. Jak podaje „Gazeta Lubuska”, 12-latkę przywieźli do lecznicy jej rodzice.

Dziecko było kompletnie pijane – badania wykazały, że nastolatka miała w organizmie aż 1,9 promila alkoholu. Stan upojenia zagrażał jej zdrowiu, a nawet życiu.

Pijana 12-latka w szpitalu. Kto podał jej alkohol?

Międzyrzecka policja potwierdziła polsatnews.pl otrzymanie zgłoszenia w tej sprawie. Z racji wieku nastolatki, nie udzieliła jednak bardziej szczegółowych informacji. Sprawa ma być prowadzona pod kątem „rozpijania małoletniego”.

Sprawa trafi też do sądu rodzinnego w Międzyrzeczu. - W tym wieku taka ilość alkoholu we krwi to klasyczny stan zatrucia alkoholowego, którego skutki mogły być tragiczny. Mówię tu nie tylko o skutkach dla organizmu, na przykład wątroby, wywołanych toksyną, ale także tym, że dziewczyna mogła się wyziębić czy udusić – powiedziała „GL” pediatra ze szpitala w Międzyrzeczu.

