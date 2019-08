Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Policja ze Słubic zatrzymała mężczyznę, który potraktował taksówkę jak podrzucenie przez znajomego. Klient ani myślał zapłacić. Odszedł od taksówkarza na chwilę. Z ustaleń policji wynika, że miał wrócić z gotówką, której nie miał przy kursie.

29-letni mężczyzna wrócił, ale bez pieniędzy, za to z kolegą i w bardzo wulgarny sposób chciał wymusić, by taksówkarz odjechał. Kierowca bardzo szybko zareagował, zadzwonił na numer alarmowy, informując o całym zajściu. Kiedy nadal domagał się zapłaty, 29-latek wskoczył na dach samochodu uszkadzając go.

Ewa Murmyło z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach