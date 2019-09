Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Policja z Sulęcina przekazała kuriozalne tłumaczenia ściganego 24-latka. Okazało się, że kierowca prowadził skradzioną w Niemczech toyotę.

Kiedy ją porzucił i pobiegł do lasu, tłumaczył, że autem nie jechał, a jedynie zbiera grzyby. 24-latek z Mazowsza niebawem usłyszy zarzuty niezatrzymania się do kontroli i paserstwa. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Klaudia Richter, z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie