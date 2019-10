Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Płonie wieża kompleksu zamkowo-pałacowego w Żarach (woj. lubuskie). Więcej szczegółów odnośnie pożaru, który ogarnął wieżę już wkrótce.

Jak podaje z kolei lokalny serwis Newslubuski.pl zgłoszenie o pożarze wpłynęło do PSP w Żarach ok. godziny 21:40 . Na miejsce zadysponowano 4 zastępy straży pożarnej, ale okazały się to niewystarczające siły do ugaszenia pożaru. Potrzebne okazało się wsparcie do pożaru na wysokości. Z Zielonej Góry dowieziono podnośnik na wysokość 42 metrów.

Zawalił się dach wieży [AKTUALIZACJA]

Strażacy nie zdążyli w porę ugasić żywiołu. Pożar strawił górną część zabytku. Dach zapadł się do środka. O godz. 23. sytuacja wciąż pozostawała rozwojowa, a żywioł nieopanowany.

RadioZET.pl/Remiza.pl/Newslubuski.pl