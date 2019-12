Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Objazd dla udających się w kierunku Zielonej Góry zorganizowano lokalnymi drogami przez Świdnicę i Czerwieńsk. Auta jadące w kierunku Krosna Odrzańskiego policja przepuszcza po poboczu w miejscu wypadku.

Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratury

Do wypadku doszło w sobotę przed godziną 10.00 na DK32 przed wjazdem do Leśniowa Wielkiego. To odcinek tej trasy między Krosnem Odrzańskim a Zieloną Górą. Mimo podjętej reanimacji potrącony rowerzysta zmarł.

- Z wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna jadący na rowerze poruszał się pod prąd, przy prawej krawędzi jezdni, a kiedy nadjechał pojazd ciężarowy, nagle skręcił wprost przed jego maskę – powiedziała Barska.

Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

RadioZET.pl/PAP