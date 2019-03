Przekroczył dozwoloną prędkość CZTEROKROTNIE. Wiózł dwoje dzieci [WIDEO]

158km/h przy ograniczeniu prędkości do 40 km/h gnał wąską drogą 27-letni kierowca z Wielkopolski. Policja namierzyła go w okolicach Gorzowa w Lubuskiem. Nałożyła mandat i zabrała prawo jazdy na trzy miesiące. Mężczyzna wiózł autem dwoje dzieci.

Policja zatrzymała prowadzonego przez 27-latka volkswagena na obrzeżach Gorzowa – na lokalnej drodze łączącej DK 22 z drogą wojewódzka nr 158.

– To odcinek drogi, na którym w tym roku już ponad 40 kierowców straciło prawo jazdy. To długa prosta, nie można jednak zapominać, że jest tu ograniczenie prędkości do 40 km/h z powodu wielu wyjazdów z posesji czy osiedlowych dróg – poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

Przy drodze znajduje się m.in. osiedle domów jednorodzinnych. Nie ma za to pobocza czy chodnika, więc z jezdni korzystają też piesi i rowerzyści. Dlatego patrole policji – m.in. na wniosek mieszkańców – regularnie pojawiają się w tym rejonie.

– 27-latek jechał 158 km/h w miejscu, gdzie powinien 40 km/h. Z taką prędkością nie jechał tu dotychczas żaden kontrolowany przez policjantów kierowca. Do tego mężczyzna wiózł dwoje dzieci – dodał Maludy.

Gorzowscy policjanci ruchu drogowego w styczniu i lutym tego roku za przekroczenie prędkości zatrzymali tymczasowo już prawie 60 praw jazdy.

RadioZET.pl/PAP/JŚ