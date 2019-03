Nie zapłacił za benzynę, chciał przejechać pracownika stacji. Policyjny pościg z kierowca pod wpływem narkotyków

- Tester wykazał, że 27-letni mieszkaniec pow. bolesławieckiego (Dolny Śląsk) był pod wpływem metamfetaminy. Pobrano od niego krew do dalszych badań laboratoryjnych. Młody człowiek trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze czynności. Za swoje postępowanie stanie przed sądem – powiedział Maludy. Dodał, że grozi mu kilka poważnych zarzutów, m.in. za kradzież i te związane z ucieczką przed policją.

Do pościgu doszło we wtorek. O kradzieży paliwa przez kierowcę volkswagena została zaalarmowana policja. Ten zatankował auto i odjechał, a wcześniej omal nie przejechał próbującego zatrzymać go pracownika stacji.

Policjanci szybko namierzyli uciekiniera i ruszyli za nim. Kierowca volkswagena jadąc w kierunku granicy z Niemcami nie reagował na ich sygnały, a pewnym momencie uderzył w bok radiowozu próbując zepchnąć go z drogi.

- W tej sytuacji policjanci w obawie o życie i zdrowie swoje i innych uczestników ruchu drogowego strzelili w oponę uciekającego pojazdu. Ten zjechał do lasu, a jego kierowca kontynuował ucieczkę pieszo. Na próżno, został dogoniony i ujęty przez policjantów – zrelacjonował Maludy.

