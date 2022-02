Powalone drzewo zmiażdżyło jadący samochód. Kierowca nie miał szans

Powalone drzewo zabiło w czwartek kierowcę samochodu jadącego na obrzeżach Międzyrzecza na Ziemi Lubuskiej. Na lokalnej drodze konar przewrócił się wprost na jadący samochód marki Seat.

Kierujący nim 64-latek poniósł śmierć na miejscu. Jechał sam, nie było innych osób poszkodowanych.

Lubuskie. Drzewo przewróciło się na jadący samochód. Zginął kierowca

Powalone drzewa są skutkiem wichur, które przechodzą przez Polskę, głównie w jej zachodniej części. W Lubuskiem cały czas obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem (obecnie pierwszego stopnia). Ma on osiągać w porywach nawet do 120 km/h.

W Gorzowie przewrócone drzewo uszkodziło m.in. trakcję tramwajową na ul. Walczaka, a w Zielonej Górze duży konar spadł przy wejściu do szpitala. Z kolei w Skwierzynie został zerwany dach z budynku mieszkalnego. Na zwołanej w tej miejscowości w czwartek konferencji prasowej wojewoda lubuski Władysław Dajczak mówił, że trzyosobowej rodzinie, która straciła dach na głową, zostanie udzielona pomoc. Dodał, że o wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się także inne osoby poszkodowane na skutek wichury.

Jak poinformował PAP rzecznik gorzowskiego Oddziału Enea Operator Krzysztof Osiński, w woj. lubuskim wg stanu na godz. 14 w czwartek ok. 50 tys. odbiorów było okresowo pozbawionych zasilania z powodu awarii będących skutkiem wichury. Awarie obejmowały łącznie 442 miejscowości. Na Mazowszu również 50 tys. mieszkańców było odciętych od prądu - wynika z popołudniowych danych wojewody mazowieckiego.

IMGW w czwartek po południu zaktualizował ostrzeżenie (z 3 na 1 stopień) przed silnym wiatrem dla większości powiatów woj. lubuskiego. Zgodnie z nim do godz. 3 w nocy w piątek prognozowany jest silny wiatr z zachodu o prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 90 km/h.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Rynkiewicz