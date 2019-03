Tragiczne zderzenie w Lubuskiem. Nie żyje mężczyzna

Kierowca auta osobowego zginął w wypadku, do którego doszło w środę na drodze wojewódzkiej numer 315 w rejonie Przyborowa w powiecie nowosolskim (Lubuskie). Trasa nadal jest zablokowana i obowiązują objazdy – poinformowała Renata Dąbrowicz-Kozłowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Do wypadku doszło około godziny 6.30 na prostym odcinku drogi. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jadący Volkswagenem Vento 61-latek nagle zjechał na przeciwny pas i uderzył w jadącego z naprzeciwka tira. Mimo podjętej reanimacji kierowca auta osobowego zmarł.

Minionej nocy do innego wypadku śmiertelnego doszło na drodze krajowej numer 92 w pow. sulęcińskim. We wtorek, przed godziną 23.00 w wyniku potrącenia zginął mężczyzna. Do tragedii doszło w okolicy Torzymia.

Jak przekazał Andrzej Barciński z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna wbiegł wprost przed nadjeżdżający pojazd ciężarowy. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

RadioZET/PAP/JZ